В Николаеве прогремел взрыв

Россия вечером 18 января атаковала Николаев ударными БпЛА. В городе прогремел взрыв.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

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Россия атаковала Николаев

В 22:25 в Николаеве и области объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза ударных дронов, которые запустила Россия.

Так, Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" на востоке Николаевщины. Дрон летел западным курсом.

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Около 23:21 в городе прогремел взрыв. Сейчас местные власти не сообщали никаких деталей относительно взрыва или последствий вражеской атаки. Вероятно, они появятся после отбоя воздушной тревоги.

По состоянию на 23:30 в Николаевской области сохраняется угроза атаки БПЛА. Призываем местных жителей не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах.