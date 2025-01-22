В ряде регионов Украины объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников. В частности, в Николаевской области об опасности сообщили около 23:18, передает 24 Канал.

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Громко в Николаеве

Около 23:37 Воздушные силы сообщили, что дроны находятся на востоке Николаева и двигаются на запад.

Около 23:51 в Николаеве слышали взрыв.

К слову, вечером 22 января серия взрывов раздавалась также в Запорожье и Харькове. Оба города оказались под ударами "Шахедов".

В Харькове зафиксировали обломки вражеского БПЛА в Холодногорском районе. Оттуда информации о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Что касается Запорожья, то его атаковали не менее 5 "Шахедов". В одном из районов в результате удара вспыхнул пожар.