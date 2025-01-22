У низці регіонів України оголошена повітряна тривога через загрозу ударних безпілотників. Зокрема, на Миколаївщині про небезпеку повідомили близько 23:18, передає 24 Канал.

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Гучно у Миколаєві

Близько 23:37 Повітряні сили повідомили, що дрони перебувають на сході Миколаївщини і рухаються на захід.

Біля 23:51 у Миколаєві чули вибух.

До слова, увечері 22 січня серія вибухів лунала також у Запоріжжі та Харкові. Обидва міста опинилися під ударами "Шахедів".

У Харкові зафіксували уламки ворожого БпЛА у Холодногірському районі. Звідти інформації про постраждалих і руйнування наразі не надходили.

Щодо Запоріжжя, то його атакували щонайменше 5 "Шахедів". В одному з районів внаслідок удару спалахнула пожежа.