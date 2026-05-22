В Николаеве прогремела серия взрывов: на город двигались ударные БпЛА

Утром 22 мая российские ударные дроны атаковали Николаев. В городе слышали серию взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также На Украину снова летят "Шахеды": на какие города нацелились россияне

Что известно об атаке на Николаев?

В Николаеве в течение всей ночи, начиная примерно с 3:25 и до самого утра, сохранялась угроза атаки вражеских беспилотников.

Около 6:26 Воздушные силы писали о движении беспилотников на город с юга. Уже в 6:34 и 6:43 местные жители слышали звуки взрывов.

Сейчас детали атаки и возможные последствия уточняются.

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывы и другие важные сообщения можно в телеграмм-канале 24 Канала.

В каких еще регионах продолжается атака России: смотрите на карте

Где недавно гремели взрывы в Украине?

Вечером 21 мая вражеские войска нанесли серии ударов по Днепру, в частности по жилым многоэтажкам. По состоянию на вечер того же дня количество пострадавших в результате атаки составляло 19 человек – среди них трое детей. 13-летнего парня и еще 7 взрослых были госпитализированы, тогда как 6-летний мальчик и 9-летняя девочка и другие пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

21 мая утром в Днепре было слышно по меньшей мере два взрыва. В результате атаки повреждена квартира на последнем этаже пятиэтажного дома, а взрывная волна разбила несколько соседних домов – там повылетали окна. Ранения получили две женщины в возрасте 58 и 35 лет – сейчас они лечатся амбулаторно.

Ночью 20 мая российские беспилотники всадили по Сумской области, в частности в Конотопе БпЛА типа "Шахед" попал в пятиэтажный жилой дом. в результате удара обвалились три этажа. Кроме того, повреждений получила районная больница – там взрывной волной выбило окна, и уничтожило местный музей, также окна и двери в домах горожан.