В Николаеве прогремела серия взрывов: город атаковали беспилотники
- В Николаеве 8 апреля вечером прогремели взрывы из-за атаки беспилотников.
- Первая тревога началась в 20:20, а взрывы были слышны с 20:35, вероятно, действовали силы ПВО.
К вечеру 8 апреля в Николаеве прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников на город.
Об этом сообщили корреспонденты “Общественного".
Смотрите также Россия ударила по НПЗ на Харьковщине: есть значительные повреждения и пожар
Что известно об атаке на Николаев?
Воздушная тревога в Николаевском районе начала раздаваться в 20:20. Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников на город с юга.
Уже в 20:35 прогремел первый взрыв. Через 10 минут было слышно еще два. Местные телеграмм-каналы предполагают, что в Николаеве работали силы ПВО.
Сейчас подробности обстрела и последствия разрушений уточняются.
Где недавно гремели взрывы?
8 апреля взрывы в Полтаве гремели несколько раз. Сначала утром, около 8:00, и впоследствии в 14:00.
В ночь на 7 апреля Украину атаковали 110 ударных беспилотников, из которых 70 – "Шахеды". Подавляющее большинство "прилетов" состоялась в Днепропетровской области. В результате атаки повреждены жилые дома, авто, линии электропередач и админздания. Погиб 11-летний мальчик.
6 апреля взрывы слышали жители Харькова. Вражеский беспилотный атаковал учебное заведение в городе.