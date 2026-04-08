Укр Рус
24 Канал
8 апреля, 20:49
2
Обновлено - 21:09, 8 апреля

В Николаеве прогремела серия взрывов: город атаковали беспилотники

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • В Николаеве 8 апреля вечером прогремели взрывы из-за атаки беспилотников.
  • Первая тревога началась в 20:20, а взрывы были слышны с 20:35, вероятно, действовали силы ПВО.

К вечеру 8 апреля в Николаеве прогремело несколько взрывов. Воздушные силы предупреждали о движении беспилотников на город.

Об этом сообщили корреспонденты “Общественного".

Что известно об атаке на Николаев?

Воздушная тревога в Николаевском районе начала раздаваться в 20:20. Воздушные силы предупредили о движении вражеских беспилотников на город с юга.

Уже в 20:35 прогремел первый взрыв. Через 10 минут было слышно еще два. Местные телеграмм-каналы предполагают, что в Николаеве работали силы ПВО.

Сейчас подробности обстрела и последствия разрушений уточняются.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.

Где недавно гремели взрывы?

  • 8 апреля взрывы в Полтаве гремели несколько раз. Сначала утром, около 8:00, и впоследствии в 14:00.

  • В ночь на 7 апреля Украину атаковали 110 ударных беспилотников, из которых 70 – "Шахеды". Подавляющее большинство "прилетов" состоялась в Днепропетровской области. В результате атаки повреждены жилые дома, авто, линии электропередач и админздания. Погиб 11-летний мальчик.

  • 6 апреля взрывы слышали жители Харькова. Вражеский беспилотный атаковал учебное заведение в городе.