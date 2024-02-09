В Николаеве раздались взрывы во время тревоги: мэр объяснил, что произошло

В Николаеве в пятницу, 9 февраля, прогремели взрывы. В городе объявлена ​​воздушная тревога. В то же время, звуки взрывов не связаны с прямой угрозой атаки.

Предварительно в Воздушных силах предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

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"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения", – сообщили ПС.

Взрывы не возобновят угрозы

В то же время мэр Николаева Олег Сенкевич сообщил, что взрывы не представляют угрозы для людей. При этом посоветовал учесть, что тревога продолжается.

"Взрывы, которые сейчас слышат николаевцы, не несут угрозы. Работают наши. Но, друзья, сейчас продолжается воздушная тревога, поэтому находитесь в безопасных местах", – сообщил Сенкевич.

В 15:30 в Николаевской области объявили отбой воздушной тревоги. Пока других деталей о причинах взрывов не было.