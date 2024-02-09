Попередньо у Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

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"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження", – повідомили ПС.

Вибухи не ставновлять загрози

Водночас мер Миколаєва Олег Сєнкевич повідомив, що вибухи не становлять загрози для людей. При цьому порадив врахувавти, що тривога триває.

"Вибухи, які зараз чують миколаївці, не несуть загрози. Працюють наші. Але, друзі, зараз триває повітряна тривога, тому перебувайте у безпечних місцях", – повідомив Сєнкевич.

О 15:30 в Миколаївській області оголосили відбій повітряної тривоги. Наразі інших деталей про причини вибухів не було.