За даними Повітряних сил, винищувач злетів з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області Росії. Повітряну тривогу оголосили близько об 11:20.

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"Ракетна небезпека по всій території України. Зтіт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", – ідеться в повідомленні.



Карта повітряних тривог станом на 11:20 / Скриншот

Українців закликали перейти в укриття і перебувати там до відбою тривоги.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про здійснення російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95 маневрів в районі пускових рубежів та попередили про ймовірні пуски крилатих ракет.

Зазначали, що орієнтовний час входження ракет в повітряний простір України – 10:20 та інформації щодо підльоту ракет або вибухів не було.