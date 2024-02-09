Про ймовірні пуски крилатих ракет попередили у Повітряних силах ЗСУ. У разі оголошення тривоги, негайно прямуйте до укриття.

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Орієнтовний час входження ракет – 10:20

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 здійснили маневр в районі пускових рубежів.

Імовірні пуски крилатих ракет. Розрахунковий час входження ракет в повітряний простір України 10:20,
– повідомили в Повітряних силах о 09:39.

Зауважимо, що за даними ВМС, станом на 8 ранку, у Чорному морі перебувають 4 ворожі кораблі. Втім, носіїв ракет "Калібр" серед них немає.

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Коротко, що відомо про бомбардувальники Ту-95

  • Ту-95 – стратегічний радянський бомбардувальник-ракетоносець, створений як аналог до американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 Peacemaker.
  • Розробляли у період Холодної війни для доставлення ядерної зброї на великі відстані.
  • Ту-95 може діяти в тилу противника у будь-який час доби та за будь-якої погоди.
  • Бойовий радіус дії – 6 500 кілометрів. Дальність польоту – 13 тисяч кілометрів.
  • Цей ворожий бомбардувальник може атакувати ракетами Х-101 / Х-555.