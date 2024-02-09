О вероятных пусках крылатых ракет предупредили в Воздушных силах ВСУ. В случае объявления тревоги, немедленно направляйтесь в укрытие.

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Ориентировочное время вхождения ракет – 10:20

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей.

Вероятные пуски крылатых ракет. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10:20,

– сообщили в Воздушных силах в 09:39.

Заметим, что по данным ВМС, по состоянию на 8 утра, в Черном море находятся 4 вражеских корабля. Впрочем, носителей ракет "Калибр" среди них нет.

Обратите внимание! В 09:25 тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях. Военные отметили, что она связана с активностью тактической авиации оккупантов на северо-восточном направлении. Есть угроза применения авиационных средств поражения.

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Коротко, что известно о бомбардировщиках Ту-95