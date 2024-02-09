О вероятных пусках крылатых ракет предупредили в Воздушных силах ВСУ. В случае объявления тревоги, немедленно направляйтесь в укрытие.
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Ориентировочное время вхождения ракет – 10:20
Российские стратегические бомбардировщики Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей.
Вероятные пуски крылатых ракет. Расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 10:20,
– сообщили в Воздушных силах в 09:39.
Заметим, что по данным ВМС, по состоянию на 8 утра, в Черном море находятся 4 вражеских корабля. Впрочем, носителей ракет "Калибр" среди них нет.
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Коротко, что известно о бомбардировщиках Ту-95
- Ту-95 – стратегический советский бомбардировщик-ракетоносец, создан как аналог американского стратегического бомбардировщика Convair B-36 Peacemaker.
- Разрабатывали в период Холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния.
- Ту-95 может действовать в тылу противника в любое время суток и при любой погоде.
- Боевой радиус действия – 6 500 километров. Дальность полета – 13 тысяч километров.
- Этот вражеский бомбардировщик может атаковать ракетами Х-101 / Х-555.