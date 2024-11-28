Сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное. Ранее в Воздушных силах предупреждали о движении ракет в направлении Николаева.

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Что известно о взрывах в Николаеве

Утром 28 ноября российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине. Во время атаки в Николаеве прогремели взрывы.

О взрывах в Николаеве стало известно в 08:01.

В Николаеве были слышны звуки взрыва,

– говорится в сообщении.

Заметим, что в 7:56 в Воздушных силах предупредили о ракетной угрозе для Николаева и призвали пройти в укрытие.

Через две минуты появилась информация, что в с юга на Николаев двигалась ракета.

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К слову, взрывы также раздавались в Ровно. В результате атаки в городе исчез свет.