Повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Раніше в Повітряних силах попереджали про рух ракет в напрямку Миколаєва.
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Що відомо про вибухи у Миколаєві
Вранці 28 листопада російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Під час атаки в Миколаєві пролунали вибухи.
Про вибухи в Миколаєві стало відомо об 08:01.
У Миколаєві було чутно звуки вибуху,
– йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що об 7:56 в Повітряних силах попередили про ракетну загрозу для Миколаєва та закликали пройти в укриття.
За дві хвилини з'явилася інформація, що в з півдня на Миколаїв рухалася ракета.
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До слова, вибухи також лунали в Рівному. Внаслідок атаки у місті зникло світло.