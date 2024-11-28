Повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Раніше в Повітряних силах попереджали про рух ракет в напрямку Миколаєва.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві

Вранці 28 листопада російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Під час атаки в Миколаєві пролунали вибухи.

Про вибухи в Миколаєві стало відомо об 08:01.

У Миколаєві було чутно звуки вибуху,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що об 7:56 в Повітряних силах попередили про ракетну загрозу для Миколаєва та закликали пройти в укриття.

За дві хвилини з'явилася інформація, що в з півдня на Миколаїв рухалася ракета.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

До слова, вибухи також лунали в Рівному. Внаслідок атаки у місті зникло світло.