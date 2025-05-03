В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве ночью 3 мая были слышны звуки взрывов. Город находится под угрозой атаки ударных дронов.

Взрывы в городе подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич, пишет 24 Канал. Сенкевич добавил, что для Николаева продолжается угроза из-за атаки вражеских беспилотников.

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Что известно о взрывах в Николаеве

Других деталей мэр Николаева не предоставил. В то же время в Воздушных силах ВСУ информировали о движении ударных дронов у Николаева.

Впоследствии в Николаеве были слышны повторные взрывы.

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Также следует добавить, что во время ночной атаки ударных дронов звуки взрывов были слышны в Черкассах. Сообщалось, что в окрестностях города работают силы противовоздушной обороны.

Кроме того, вечером 2 мая под массированной атакой "Шахедов" оказался Харьков, в частности четыре района города. В Харькове в результате удара вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили.

Около пятидесяти человек получили ранения, среди которых 8 пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.