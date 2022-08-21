В Николаеве раздались взрывы, в Очакове – угроза артобстрела

В Николаеве около 23:04 сообщили о взрывах. Между тем, жителей Очакова предупреждают об угрозе артобстрела.

По состоянию на 23:18 воздушной тревоги на территории области нет. В то же время людей просят соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях гражданской защиты.

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По данным телеграм-каналов, Николаев обстреливают из артиллерии.

Николаев под обстрелом артиллерии / ЗРК С-300 из Херсонской области,

– говорится в сообщении.

Кроме того, об угрозе артобстрела сообщают жителям Никополя и Марганца.