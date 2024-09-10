Ребенок упал на шиферную крышу библиотеки на первом этаже дома. Сейчас за его жизнь борются врачи.

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Ребенок выпал с балкона 7 этажа

Спасатели, прибывшие на место, с помощью медицинских носилок спустили мальчика с крыши и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Сейчас 6-летний ребенок находится в больнице, где за его жизнь борются медики.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Директор Николаевской областной детской клинической больницы Александр Плиткин сообщил в комментарии Суспильному, что ребенок находится в тяжелом состоянии, однако имеет положительную динамику. По состоянию на утро 10 сентября продолжаются обследования пациента.