Дитина впала на шиферний дах бібліотеки на першому поверсі будинку. Наразі за його життя борються лікарі.

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Дитина випала з балкона 7 поверху

Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою медичних нош спустили хлопчика з даху та передали бригаді швидкої медичної допомоги.

Наразі 6-річна дитина перебуває у лікарні, де за його життя борються медики.

Обставини події з'ясовують працівники правоохоронних органів.

Директор Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін повідомив у коментарі Суспільному, що дитина перебуває у важкому стані, проте має позитивну динаміку. Станом на ранок 10 вересня тривають обстеження пацієнта.