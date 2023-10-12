Корреспондентка 24 Канала в Николаеве сообщила, что мощный взрыв в городе прогремел около 12:35. Также о взрыве в Николаеве информируют различные мониторинговые группы.
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Взрыв в Николаеве прогремел до тревоги
В 12:35 в Воздушных Силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.
Заметим, что взрыв в Николаеве раздался до того, как в городе была объявлена воздушная тревога. Это может указывать на применение баллистического вооружения, например ракет С-300 или "Искандер".
Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что местные власти впоследствии предоставит информацию о взрыве. В то же время, он призвал не публиковать в сети фото и видео с последствиями атаки.
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким тоже сообщил детали взрыва, который слышали в Николаеве. По его информации, взрыв произошел за городом. В то же время он добавил, что в настоящее время происходит уточнение информации.
Россия утром обстреляла Херсон с утра
Российские военные утром 12 октября в очередной раз ударили по Херсону. После атаки оккупантов было зафиксировано попадание в детскую больницу.
По предварительной информации, в результате атаки российских террористов обошлось без пострадавших.
Сообщается, что из-за ситуации безопасности корпус не работал. Так что врачей и пациентов в здании не было.
Ракетные обстрелы Николаева: что известно
- Российские военные 26, 27 и 29 сентября атаковали Николаев. Под ударом россиян был транспортный объект в окрестностях Николаева, не работающий с самого начала полномасштабного вторжения России.
- Россияне несколько раз атаковали этот объект транспортной инфраструктуры, хотя он был разрушен и не возобновлял свою работу.
- Ракетные атаки россияне происходили еще до того, как объявляли воздушную тревогу в Николаеве. Так, 29 сентября россияне ударили по городу двумя ракетами "Искандер-М".
- 7 октября русские военные несколько раз обстреляли Николаев. Взрывы доносились еще до того, как объявляли воздушную тревогу.