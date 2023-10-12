Корреспондентка 24 Канала в Николаеве сообщила, что мощный взрыв в городе прогремел около 12:35. Также о взрыве в Николаеве информируют различные мониторинговые группы.

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Взрыв в Николаеве прогремел до тревоги

В 12:35 в Воздушных Силах ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Заметим, что взрыв в Николаеве раздался до того, как в городе была объявлена воздушная тревога. Это может указывать на применение баллистического вооружения, например ракет С-300 или "Искандер".

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что местные власти впоследствии предоставит информацию о взрыве. В то же время, он призвал не публиковать в сети фото и видео с последствиями атаки.

Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким тоже сообщил детали взрыва, который слышали в Николаеве. По его информации, взрыв произошел за городом. В то же время он добавил, что в настоящее время происходит уточнение информации.

Россия утром обстреляла Херсон с утра

Российские военные утром 12 октября в очередной раз ударили по Херсону. После атаки оккупантов было зафиксировано попадание в детскую больницу.

По предварительной информации, в результате атаки российских террористов обошлось без пострадавших.

Сообщается, что из-за ситуации безопасности корпус не работал. Так что врачей и пациентов в здании не было.

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