В Николаевской области 7 октября объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ракетных обстрелов, но в полпервого дня дали отбой. Новую тревогу объявили в 14:09, то есть буквально только что.

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Что известно сейчас

Мэр Николаева Александр Сенкевич напоминает не фотографировать и не снимать видео во время воздушной тревоги.

Не снимаем. Оставайтесь в безопасных местах. Всю официальную информацию предоставлю впоследствии,

– написал он.

О том, что в городе взрыв, сообщили корреспонденты Суспильного.



Взрывы в Николаеве 7 октября / Alerts.in.ua

Местные СМИ утверждают, что тревогу объявили после взрывов.

Два громких взрыва прогремели в Николаеве в 14:08. Сразу после них в области была объявлена воздушная тревога,

– пишет сайт "Новости N".

Обратите внимание! Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в 14:56 написал, что взрывы не в самом городе, а службы выехали на место.

24 Канал будет следить за развитием событий и оперативно сообщать о новых деталях. Пожалуйста, берегите себя и будьте в укрытиях!

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Ситуация после обстрела в Грозе

В селе на Харьковщине побывали эксперты ООН. Там очень много погибших, в каждом доме по несколько гробов.