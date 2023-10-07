Собственно, в село Гроза приехала гуманитарный координатор Дениз Браун. Как отмечают в ООН, сделали это менее чем за сутки после ракетного удара по населенному пункту.
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Показала "варварское последствие" войны
Дениз Браун подчеркнула, что перед ней варварское последствие войны. По ее словам, 20% общины уничтожили в считанные секунды.
Пока люди ходят по магазинам, пока люди сидят и пьют кофе со своими близкими. Позади меня – мемориал десяткам людей, включая женщин и детей, погибших во время этого удара. Это отдаленная община. Это гражданская инфраструктура,
– подчеркнула она.
В ООН подчеркивают, что это – грубое нарушение международного гуманитарного права. Также отмечают, что гуманитарные работники оказывают поддержку.
Эксперты ООН приехали в село Гроза после атаки: смотрите видео
Ракетная атака по селу Гроза: что известно
- 5 октября россияне ударили по кафе и продуктовому магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Практически сразу после атаки предполагали, что не менее полусотни человек могли погибнуть.
- Вскоре стало известно, что в кафе, которое атаковали россияне, проходили поминки за военным. В нем находилось около 60 человек.
- На атаку в тот же день отреагировали в Совете Европы, британский посол и ООН. Они осудили российский удар и заявили, что необходимо преодолеть это зло.
- Позже стало известно, что по Грозе российские военные били ракетой "Искандер-М". Это баллистическое вооружение, которое сложно обнаружить и сложнее сбить. Особенно с учетом того, что расстояние между пусковой установкой и целью незначительно.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что россияне не бьют "Искандерами" наугад, ведь эти ракеты дороги и их не так уж много. Следовательно, враг тщательно анализирует данные разведки. Также не исключается корректировка от агентов на местах.
- По последним данным, в результате атаки по магазину и кафе в селе Гроза погибли 52 человека. В то же время в ОВА отмечают, что количество жертв может возрасти. Причина: на месте атаки обнаружили части тела.