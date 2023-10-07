Власне, до села Гроза приїхала гуманітарний координатор Деніз Браун. Як зазначають в ООН, зробили це за менш як добу після ракетного удару по населеному пункту.
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Показала "варварський наслідок" війни
Деніз Браун наголосила, що перед нею варварський наслідок війни. За її словами, 20% громади знищили за лічені секунди.
Поки люди ходять по магазинах, поки люди сидять і п'ють каву зі своїми близькими. Позаду мене – меморіал десяткам людей, включаючи жінок і дітей, які загинули під час цього удару. Це віддалена громада. Це цивільна інфраструктура,
– наголосила вона.
В ООН підкреслюють, що це – грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Також зазначають, що гуманітарні працівники надають підтримку.
Експерти ООН приїхали до села Гроза після атаки: дивіться відео
Ракетна атака по селу Гроза: що відомо
- 5 жовтня росіяни вдарили по кафе та продуктовому магазину у селі Гроза Куп'янського району, що на Харківщині. Практично відразу після атаки припускали, що щонайменше пів сотні людей могли загинути.
- Невдовзі стало відомо, що в кафе, яке атакували росіяни, проходили поминки за військовим. У ньому було близько 60 людей.
- На атаку в той же день відреагували в Раді Європи, британський посол і ООН. Усі вони засудили російський удар та заявили, що необхідно подолати це зло.
- Пізніше стало відомо, що по Грозі російські військові били ракетою "Іскандер-М". Це балістичне озброєння, яке складно виявити та ще складніше збити. Особливо з урахуванням того, що відстань між пусковою установкою та ціллю незначна.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що росіяни не б'ють "Іскандерами" навмання, адже ці ракети дорогі і їх не так уже й багато. Відтак, ворог ретельно аналізує дані розвідки. Також не виключається корегування від агентів на місцях.
- За останніми даними, внаслідок атаки по магазину та кафе у селі Гроза загинули 52 людини. Водночас в ОВА зазначають, що кількість жертв може зрости. Причина: на місці удару виявили частини тіла.