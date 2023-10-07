У Миколаївській області 7 жовтня оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних обстрілів, але о пів на першу дня дали відбій. Нову тривогу оголосили о 14:09, тобто буквально щойно.

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Що відомо наразі

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадує не фотографувати і не знімати відео під час повітряної тривоги.

Не знімаємо. Залишайтесь у безпечних місцях. Всю офіційну інформацію надам згодом,

– написав він.

Про те, що в місті вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.

Вибухи у Миколаєві 7 жовтня / Alerts.in.ua

Місцеві ЗМІ стверджують, що тривогу оголосили після вибухів.

Два гучні вибухи пролунали в Миколаєві о 14:08. Відразу після них в області було оголошено повітряну тривогу,

– пише сайт "Новини N".

Зверніть увагу! Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім о 14:56 написав, що вибухи не в самому місті, а служби виїхали на місце.

24 Канал буде стежити за розвитком подій і оперативно повідомляти про нові деталі. Будь ласка, бережіть себе і будьте в укриттях!

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Ситуація після обстрілу в Грозі

У селі на Харківщині побували експерти ООН. Там дуже багато загиблих, у кожній хаті по декілька трун.