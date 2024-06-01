Днем 1 июня в Николаеве прогремели взрывы. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала.
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В Николаеве громко
Взрыв прогремел одновременно с объявлением об опасности. Перед этим Воздушные силы сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.
Сейчас детали выясняют. Мэр города Александр Сенкевич сообщил, что взрыв произошел в воздухе. Он также призвал жителей города находиться в безопасных местах, пока длится воздушная тревога.
До объявления об отбое угрозы лучше находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не пренебрегайте собственной безопасностью.
Россия массированно ударила по Украине
- Российская армия ночью 1 июня массированно атаковала Украину ракетами различного типа, а также дронами-камикадзе типа "Шахед". В результате обстрела есть попадание в энергообъекты в нескольких областях нашего государства.
- По данным местных властей Запорожья, враг попал в один из объектов энергетической инфраструктуры. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что есть разрушения. В частности, повреждены более 20 жилых домов и учреждения социальной сферы. К счастью, обошлось без пострадавших в результате удара.
- В Ивано-Франковской ОВА отметили, что целью врага был объект энергетической инфраструктуры. Известно также, что в результате атаки возник пожар. К его ликвидации привлекли 101 пожарного и 33 единицы техники. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Глава Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что 6 крылатых ракет попали в три объекта критической инфраструктуры во Львовской области. По его словам, есть разрушения.
- Враг целился также и по другим регионам Украины. Основной целью России были энергообъекты.