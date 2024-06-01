Вдень 1 червня в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.

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У Миколаєві гучно

Вибух прогримів одночасно із оголошенням про небезпеку. Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Наразі деталі з'ясовують. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що вибух стався в повітрі. Він також закликав мешканців міста перебувати у безпечних місцях поки ттриває повітряна тривога.

До оголошення про відбій загрози краще перебувати в укриттях або хоча б скористатись правило двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.

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