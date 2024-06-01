Вдень 1 червня в Миколаєві прогриміли вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
Дивіться також Росія атакувала Львівщину: в ОВА розповіли, скільки ворожих цілей збили над регіоном
У Миколаєві гучно
Вибух прогримів одночасно із оголошенням про небезпеку. Перед цим Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Наразі деталі з'ясовують. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що вибух стався в повітрі. Він також закликав мешканців міста перебувати у безпечних місцях поки ттриває повітряна тривога.
До оголошення про відбій загрози краще перебувати в укриттях або хоча б скористатись правило двох стін. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не нехтуйте власною безпекою.
Росія масовано вдарила по Україні
- Російська армія вночі 1 червня масовано атакувала Україну ракетами різного типу, а також дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок обстрілу є влучання у енергооб'єкти в кількох областях нашої держави.
- За даними місцевої влади Запоріжжя, ворог поцілив в один з об'єктів енергетичної інфраструктури. Глава Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що є руйнування. Зокрема, пошкоджені й понад 20 житлових будинків та закладів соціальної сфери. На щастя, обійшлось без постраждалих внаслідок удару.
- У Івано-Франківській ОВА зазначили, що ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури. Відомо також, що внаслідок атаки виникла пожежа. До її ліквідації було залучено 101 вогнеборець і 33 одиниці техніки. На щастя, обійшлось без постраждалих.
- Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. За його словами, є руйнування.
- Ворог цілив також і по інших регіонах України. Основною ціллю Росії були енергооб'єкти.