Нагадаємо, що раніше повідомляли, що на Львівщині працювали сили ППО. В місцевій ОВА розповіли, скільки ракет та ударних БпЛА типу "Шахед" вдалося знищити над областю.

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Які ворожі цілі вдалося збити над Львівщиною

В ніч проти 1 червня окупанти масовано атакували Україну "Шахедами" і ракетами.

Цієї ночі підрозділи Повітряного командування "Захід" знищили над Львівською областю 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 4 ударних БпЛА типу Shahed-131/136,

– написав очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він висловив вдячність за таку потужну бойову роботу.

Зауважимо, що Козицький також повідомляв, що 6 крилатих ракет влучили у 3 об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області.

За його словами, є руйнування. Крім цього, він зазначав, що загиблих та травмованих попередньо немає. Однак згодом Козицький повідомив, що за уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з об'єктів критичної інфраструктури у Львівській області, на жаль, постраждали 4 людей. Відомо, що потерпілих госпіталізували. Їхній стан оцінюється як середній.

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Скільки ракет та "Шахедів", які Росія запустила по Україні, вдалося знищити оборонцям неба

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що в результаті протиповітряного бою захисники неба збили 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", 1 крилату ракету "Іскандер-К" та 46 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Зазначимо, що всього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА: