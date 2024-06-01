Напомним, что ранее сообщали, что на Львовщине работали силы ПВО. В местной ОВА рассказали, сколько ракет и ударных БпЛА типа "Шахед" удалось уничтожить над областью.

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Какие вражеские цели удалось сбить над Львовской областью

В ночь на 1 июня оккупанты массированно атаковали Украину "Шахедами" и ракетами.

Этой ночью подразделения Воздушного командования "Запад" уничтожили над Львовской областью 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" и 4 ударных БпЛА типа Shahed-131/136,

– написал глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он выразил благодарность за такую мощную боевую работу.

Заметим, что Козицкий также сообщал, что 6 крылатых ракет попали в 3 объекта критической инфраструктуры во Львовской области.

По его словам, есть разрушения. Кроме этого, он отмечал, что погибших и травмированных предварительно нет. Однако впоследствии Козицкий сообщил, что по уточненной информации, в результате ночной атаки врага на одном из объектов критической инфраструктуры во Львовской области, к сожалению, пострадали 4 человека. Известно, что пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как среднее.

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Сколько ракет и "Шахедов", которые Россия запустила по Украине, удалось уничтожить защитникам неба

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в результате противовоздушного боя защитники неба сбили 81 воздушную цель: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Отметим, что всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА: