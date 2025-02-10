Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Смотрите также В Харькове прогремел взрыв

Взрыв в Николаеве

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Вечером 10 февраля российские войска снова запустили ударные БПЛА. Еще в 20:31 в ПС информировали о беспилотниках на востоке Николаевщины.

Николаев! Вражеский ударный БПЛА в вашем направлении с востока,

– сообщали там в 20:46.

Уже в 21:15 стало известно, что в городе громко.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Отметим, что по состоянию на 21:20 в регионе сохраняется опасность атаки вражеских дронов. Так, в Воздушных силах сообщили, что над городом вражеский ударный БпЛА и призвали находиться в укрытиях.

Смотрите также Россия начала атаку "Шахедами": куда летят вражеские БпЛА

Напомним, что ранее вечером взрывы также прозвучали и в Павлограде. Тогда в Воздушных силах предупредили о скоростной цели на востоке Днепропетровщины в северо-западном направлении. Вскоре руководитель ОВА Сергей Лысак сообщил, что силы ПВО сбили над Днепропетровщиной российскую ракету.