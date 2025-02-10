Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Вибух у Миколаєві

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Ввечері 10 лютого російські війська знову запустили ударні БпЛА. Ще о 20:31 в ПС інформували про безпілотники на сході Миколаївщини.

Миколаїв! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку зі сходу,

– повідомляли там о 20:46.

Вже о 21:15 стало відомо, що в місті гучно.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Зазначимо, що станом на 21:20 в регіоні зберігається небезпека атаки ворожих дронів. Так, в Повітряних силах повідомили, що над містом ворожий ударний БпЛА і закликали перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, що раніше ввечері вибухи також пролунали і в Павлограді. Тоді в Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на сході Дніпропетровщини в північно-західному напрямку. Невдовзі керівник ОВА Сергій Лисак повідомив, що сили ППО збили над Дніпропетровщиною російську ракету.