Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та Суспільне.

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Вибухи в Павлограді

Ввечері 10 лютого о 19:43 в Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на сході Дніпропетровщини в північно-західному напрямку.

Павлоград! В укриття!,

– написали там через хвилину.

Вже о 19:46 в місцевих телеграм-каналах повідомили, що в Павлограді чули вибух.

За даними одного з моніторингових каналів, вибух пролунав в межах Павлограду. Там вказують, що було застосовано авіаційну крилату керовану ракету.

Зауважимо, що станом на 20:03 повітряна тривога в Дніпропетровській області триває.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.