Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали та Суспільне.
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Вибухи в Павлограді
Ввечері 10 лютого о 19:43 в Повітряних силах попередили про швидкісну ціль на сході Дніпропетровщини в північно-західному напрямку.
Павлоград! В укриття!,
– написали там через хвилину.
Вже о 19:46 в місцевих телеграм-каналах повідомили, що в Павлограді чули вибух.
За даними одного з моніторингових каналів, вибух пролунав в межах Павлограду. Там вказують, що було застосовано авіаційну крилату керовану ракету.
Зауважимо, що станом на 20:03 повітряна тривога в Дніпропетровській області триває.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.