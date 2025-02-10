Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. У мережі пишуть, що чули гучні звуки.

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Що відомо про атаку на Харків

Повітряну тривогу на території Харківської області оголошували орієнтовно о 19:44. На той момент Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Вже о 20:05 у регіоні оголосили відбій повітряної тривоги.

Втім, вже за кілька хвилин з'явилася інформація про вибух у місті, який, за попередніми даними, пролунав саме після оголошення про закінчення небезпеки для місцевого населення. У мережі місцеві пишуть про те, що чули дуже гучні звуки.

У Харкові було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти. До цього в регіоні оголосили відбій повітряної тривоги,

– ідеться у повідомленні журналістів.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наразі невідомо, чим саме росіяни атакували місто. Водночас ані міський голова Ігор Терехов, ані керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов не оприлюднили жодної інформації з цього приводу.