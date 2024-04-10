В Николаеве слышны взрывы: на город летели российские беспилотники

В Николаеве поздно ночью 10 апреля раздались мощные взрывы. В направлении города фиксировали вражеские "Шахеды".

В области предварительно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов-камикадзе. 24 Канал призывает жителей Николаева находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Николаеве было громко

Воздушную тревогу в Николаевской области объявили в 01 час 44 минуты. Военные предупреждали об угрозе ударных беспилотников.

Движение ударных БПЛА с Черного моря! Угроза – для Николаевской области!

– писали Воздушные силы.

В 02 часа 37 минут военные отметили, что несколько групп "Шахедов" – на юге Николаевской области. Все они держали северный курс.

О громких звуках в городе стало известно в 02 часа 57 минут. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного телевидения.

"Взрывы в Николаеве", – написали журналисты.

Воздушные силы также в 03 часа 04 минуты предупредили о движении новых групп "Шахедов" с Черного моря в направлении Николаевской области.

Кроме того, корреспонденты Суспильного также сообщили, что в 03 часа 08 минут на Николаевщине были слышны повторные взрывы. По предварительным данным, это работала ПВО по вражеским объектам в небе.