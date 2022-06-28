В Николаеве и Днепре слышны взрывы: во многих областях объявлена воздушная тревога

Российские военные днем снова атаковали Николаев. В то же время во многих областях объявлена воздушная тревога.

Взрывы прогремели в Николаеве и в Днепре

О звуках взрывов в Николаеве сообщили корреспонденты Суспільного. Информация появилась около 16:35. Остальные детали на данный момент не сообщаются.

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Следует отметить, что информация о взрывах в Николаеве появилась тогда, когда в Николаевской области не была объявлена воздушная тревога. В целом с начала суток в Николаевской области трижды выли сирены.

Около 16:40 появилась информация и о взрывах в Синельниковском районе Днепропетровщины. В социальных сетях пишут, что, возможно, сработали подразделения противовоздушной обороны.

В 16:53 корреспонденты Суспільного сообщили о взрывах в самом Днепре. В социальных сетях появились фотографии после вероятного обстрела Днепра. На горизонте видно серый дым, поднявшийся в небо.



Вероятный обстрел Днепра / Фото из местных телеграм-каналов

Где объявлена воздушная тревога

По состоянию на 16:50 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, кроме Запада и Юга. Воздушная тревога объявлена в:

Житомирской

Винницкой

Киевской

Черкасской

Черниговской

Кировоградской

Сумской

Полтавской

Харьковской

Днепропетровской

Донецкой

Запорожской областях.



Карта воздушных тревог по состоянию на 17:00 / Скриншот

Отметим, что в Луганской области воздушная тревога объявлена ​​еще с 4 апреля из-за постоянных обстрелов в регионе. Также нет данных по Херсонской области, однако местных жителей призывают быть осторожными.

Что следует делать во время воздушной тревоги

Если в вашем регионе объявили воздушную тревогу, перекройте воду, газ и выключите электрические приборы. Позаботьтесь о маломобильных людях, в частности, пожилых людях и людях с инвалидностью. Помогите им добраться в безопасное место.

Не бросайте на произвол судьбы и домашних любимцев, поскольку невозможно предсказать, когда вы сможете вернуться домой. После этого как можно быстрее пройдите в ближайшее укрытие.

Если вы почему-то не можете этого сделать, по крайней мере, пользуйтесь "правилом двух стен". Пройдите в комнату, которая отделяет вас и улицу по меньшей мере двумя стенами и держитесь поближе к опорной стене. Но важно понимать, этот метод вряд ли спасет от прямого попадания ракеты в здание. Но поможет уберечься от обломков, если взрыв будет рядом.

Покидайте укрытие только после отбоя.

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В социальных сетях нельзя публиковать адреса прилетов и фото или видео с последствиями вражеских обстрелов. Это может помочь врагу корректировать огонь. Также не стоит фиксировать работу ПВО и перемещение украинской техники.