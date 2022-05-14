В Николаеве слышны взрывы: над городом виднеется черный дым

Приблизительно в 10 утра 14 мая в Николаеве раздались взрывы. Местные жители сообщают о том, что взрыв произошел в одном из микрорайонов города.

В небе над городом виднеется черный дым. Незадолго после взрыва в городе объявили об отбое воздушной тревоги. Об этом сообщает 24 канал.

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Пока неизвестно, что случилось. Официальных сообщений пока нет, между тем в социальных сетях появляются фото и видео, на которых виден черный ствол дыма в небе над городом.

Призываем местных жителей осторожничать и дождаться официальных сообщений от местных властей.

Не комментируйте и не уточняйте в соцсетях никакой официально не подтвержденной информации. Также не выкладывайте фото или видео последствий обстрелов, ведь таким образом вы помогаете врагу корректировать огонь.

Заметим, что согласно последним данным оперативного командования "Юг" в Николаевской области враг продолжает проводить боевые действия на занятом рубеже.

Оккупанты продолжают бить по Николаеву системами залпового огня, в частности по пригородной зоне и сельскохозяйственным угодьям.

Последние новости из Николаева:

Ночью 13 мая оккупанты обстреляли Николаевщину из реактивных систем залпового огня "Ураган". Попали в спорткомплекс, больницу, школу, детский сад, частные подворья и офисные здания, а также промышленное предприятие. К счастью, пострадавших и жертв нет.

12 мая из-за обстрелов оккупантов пострадали 13 жителей региона. В настоящее время они находятся в больницах.

Между тем, на Кинбурнской косе, расположенной на границе Николаевской и Херсонской областей, вспыхнули масштабные пожары. Они продолжаются уже больше недели и это самое масштабное возгорание за последние десятилетия. Выезд на материк контролируют российские военные, не гасящие лес. А у местных жителей нечем гасить, потому что технику и топливо забрали оккупанты.

13 мая в Николаевской области произошли четыре пожара, три из них – в результате попадания боеприпасов и их обломков во время обстрелов российскими войсками Корабельного района Николаева.

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