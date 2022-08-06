В Николаеве слышны взрывы: оставайтесь в безопасных местах

Около 16:06 в Николаеве начались взрывы. Согласно информационным сообщениям, они прозвучали примерно в то же время, когда включили уведомление о сигнале воздушной тревоги.

Корреспонденты сообщили о взрывах в Николаеве в 16:06. Уже за минуту, в 16:07, приложение возвестил о воздушной опасности в городе.

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Пока официальной информации нет. Призываем местных жителей находиться в укрытиях, а также не выкладывать любые фото и видео "прилетов".

россияне безжалостно бьют по Николаеву

Весь день 6 августа российские захватчики бьют вдоль почти всей линии соприкосновения на границах Николаевской и Херсонской областей. В частности оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Березнеговатое – в результате обстрела известно о по меньшей мере 5 раненых. К сожалению, погибла пенсионерка.

Также россияне ударили между селами Поляна, Степное, широкое и Красная Долина. По состоянию на 8 утра продолжались интенсивные обстрелы Широковской общины.

В ночь на 6 августа россияне выпустили по Николаеву ракеты, повредив жилые дома. Всего в результате "прилетов" пострадали сразу 7 микрорайонов города. Два человека получили тяжелые ранения.

А вчера, 5 августа, оккупанты обстреляли Корабельный район Николаева. Сейчас установили 21 раненого, среди них – 13-летний мальчик. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. К сожалению, один человек погиб.

Смогут ли оккупанты окружить город

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким убежден, что несмотря на заявления россиян в ближайшие месяцы им не удастся окружить Николаев. Оно надежно защищено и, кроме этого, российские войска сейчас не могут активно продвигаться на Николаевщине из-за успешных контратак ВСУ на Южнобугском направлении.

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