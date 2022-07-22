Об этом сообщили местные корреспонденты. Информация по взрывам в городе поступила от них в 06:56. Отметим, что накануне враг выпустил по Николаеву сразу 7 ракет, которые нанесли серьезных разрушений.

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Воздушной тревоги не было

Подчеркиваем, что ни до, ни после взрывов воздушной тревоги в Николаеве не объявляли. Но это не значит, что в городе сейчас безопасно. Следует понимать, что враг чрезвычайно коварен. Более того, для атак он использует разнообразные снаряды. Некоторые из них не удается сразу зафиксировать. Так что будьте всегда начеку к возможному удару.

В Николаеве не объявляли воздушную тревогу / Скриншот карты

Пока доподлинно неизвестно, была ли это работа ПВО, или вражеский "прилет". Как бы там ни было, но мы настоятельно рекомендуем не рисковать собственной жизнью и. Если есть возможность – находитесь в безопасном месте.

В случае, если вы стали свидетелем вражеской атаки или работы ПО, то ни в коем случае не фиксируйте это на видео или фото. Если же соответствующее желание у вас таки проявилось, то не публикуйте в сеть соответствующий контент. Не помогайте врагу и не корректируйте его удары. Это может спасти не только вашу, но и другие жизни. Так что будьте ответственными!