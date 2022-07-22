Про це повідомили місцеві кореспонденти. Інформація щодо вибухів у місті надійшла від них об 06:56. Зауважимо, що напередодні ворог випустив по Миколаєву відразу 7 ракет, які завдали серйозних руйнувань.

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Повітряної тривоги не було

Підкреслюємо, що ані до, ані після вибухів повітряної тривоги у Миколаєві не оголошували. Але це не означає, що у місті зараз безпечно. Слід розуміти, що ворог надзвичайно підступний. Ба більше, для атак він використовує різноманітні снаряди. Деякі з них не вдається відразу зафіксувати. Тож будьте завжди напоготові до можливого удару.



У Миколаєві не оголошували повітряну тривогу / Скриншот карти

Поки що достеменно невідомо, чи це була робота ППО, чи ворожий "приліт". Хай там як, але ми наполегливо рекомендуємо не ризикувати власними життями. Якщо маєте можливість – перебувайте у безпечному місці.

У випадку, якщо ви стали свідком ворожої атаки або роботи ППО, то ні в якому разі не фіксуйте це на відео або фото. Якщо ж відповідне бажання у вас таки проявилось, то не публікуйте в мережу відповідний контент. Не допомагайте ворогові та не корегуйте його удари. Це може врятувати не лише ваше, а й інші життя. Тож будьте відповідальними!

У ніч проти 21 липня ворог зруйнував склад

Військові країни-агресорки атакували Миколаїв у ніч проти 21 липня. Тоді ворог поцілив не лише в об'єкт інфраструктури, АЗС, газогін, а й у складське приміщення. Бив по усіх цих цілях ворог ракетами С-300, переробленими для ударів по наземних об'єктах. Сама атака сталась близько 03:05.

Окупанти під час цього ракетного удару зруйнували склад з гуманітарною допомогою. Глава ОВА Віталій Кім розповів, що від споруди залишились лише руїни.

Як тепер виглядає зруйнований склад з гуманітаркою: дивіться відео

Також мер міста Олександр Сєнкевич розповів, що після ворожого обстрілу в Миколаєві залишились вирви. Крім того, пожежники виїжджали на місця влучання, щоб боротись з вогнем.

Варте уваги – напередодні Сєнкевич розповів про ситуацію в місті: дивіться відео