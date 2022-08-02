В Николаеве снова слышны звуки взрывов: объявили воздушную тревогу

Жители Николаева сообщают о звуках взрывов вечером 2 августа. В регионе объявили воздушную тревогу.

Людям следует находиться в укрытиях. Сирены в городе прозвучали в 21:03, а через несколько минут появилась информация о взрывах.

Кстати Над Николаевщиной силы ПВО уничтожили 4 вражеских ракеты

Официальных комментариев от власти пока нет. Напомним, что ни в коем случае нельзя публиковать в сети фото и видео взрывов или "прилетов". Это только поможет врагу скорректировать огонь.

Над Николаевщиной сбили ракеты

Во время воздушной тревоги около 18:00 в Николаевской области сработало ПВО. Удалось сбить 4 вражеских ракеты – Х-101 и Х-555. Оккупанты выпустили их из стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 из северной части Каспийского моря.

Кроме того, над Винницкой областью ПВО тоже удалось сбить 2 вражеских ракеты. 7 из 8 российских ракет сбили во Львовской области. К сожалению, одна попала по Червоноградскому району.

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В ОК "Юг" призвали украинцев не игнорировать воздушные тревоги и соблюдать правила безопасности, поскольку высока угроза ракетных ударов.