Людям слід перебувати в укриттях. Сирени в місті пролунали о 21:03, а за кілька хвилин з'явилась інформація про вибухи.

До речі Над Миколаївщиною сили ППО знищили 4 ворожі ракети

Офіційних коментарів від влади поки немає. Нагадаємо, що в жодному разі не можна публікувати в мережі фото й відео вибухів чи "прильотів". Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.

Над Миколаївщиною збили ракети

Під час повітряної тривоги близько 18:00 на Миколаївщині спрацювала ППО. Вдалося збити 4 ворожі ракети – Х-101 та Х-555. Окупанти випустили їх зі стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря.

Крім того, над Вінницькою областю ППО теж вдалось збити 2 ворожі ракети. 7 з 8 російських ракет збили на Львівщині. На жаль, одна влучила по Червоноградському районі.

Зверніть увагу! В ОК "Південь" закликали українців не ігнорувати повітряні тривоги та дотримуватися правил безпеки, оскільки є висока загроза ракетних ударів.

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