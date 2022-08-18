В Николаеве сообщают о взрывах: в области объявили тревогу

Жители Николаева сообщили, что услышали взрывы вечером 18 августа. В регионе в этот момент была объявлена воздушная тревога.

Начали писать о взрывах ориентировочно в 10 часов вечера. А звуки сирен раздались там примерно за 5 минут до этого. По состоянию на данный момент в других областях юга Украины об угрозе ударов с неба не сообщали.

Всех жителей просят ни в коем случае не покидать свои укрытия. Если это сделать до отбоя тревоги, то возникает очень большая угроза жизни и здоровью. ​