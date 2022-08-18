Почали писати про вибухи орієнтовно о 10 годині вечора. А звуки сирен пролунали там приблизно за 5 хвилин до цього. Станом на цей момент в інших областях Півдня України про загрозу ударів з неба не повідомляли.

Також приблизно в цей момент оголосили повітряну тривогу у Харкові. Там теж пролунали кілька вибухів. Жителі вказують, що, ймовірно, завдали удару реактивними системами залпового вогню.

Всіх жителів просять у жодному разі не покидати свої укриття. Якщо це зробити до відбою тривоги, то виникає дуже велика загроза життю та здоров'ю. ​