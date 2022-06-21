В Николаеве сообщают о мощном взрыве

Утро 21 июня оказалось беспокойным для жителей Николаева. В городе раздался взрыв.

Об этом сообщили сразу несколько источников. В частности, народный депутат Алексей Гончаренко.

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В городе нет воздушной тревоги

Заметим, что в момент взрыва в Николаеве не звучала воздушная тревога. Он стал еще большей неожиданностью. Добавим, что воздушную тревогу в области объявили в 08:55 – через 20 минут с момента сообщения о взрыве, а на несколько минут раньше сирены слышали в Одесской области.

Напоминаем о важности находиться в укрытии, когда раздается воздушная тревога. Оставайтесь там, пока не услышите сигнал об отбое. Это может спасти вам жизнь.

В Николаеве сильный "прилет". Берегите себя. Объект – гражданский,

– написал Гончаренко.

Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о взрыве в городе утром 21 июня. Также он добавил, что в настоящее время информация уточняется.

Накануне обстреляли Очаков

19 июня российские захватчики нанесли ракетный удар по Очакову Николаевской области. В области воздушная тревога раздалась около 15:34, а уже через считанные минуты появилась информация о взрывах.

К вечеру того же дня стало известно о том, что враг пытался уничтожить порт в городе с помощью ракет. В результате погиб один человек. Вместо того же порта российские захватчики попали в частный сектор. Также в оперативном командовании "Юг" сообщили о двух травмированных.

14 ракетных ударов по Югу

20 июня российские военные в течение трех часов нанесли сразу 14 ракетных ударов по Югу Украины. В результате в Одессе вспыхнул пожар на складе.

Ракетами враги били по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району Одесской области, а также по самой Одессе. Заметим, что в Одесской области и в пригороде Очакова захватчики повредили площади, отведенные под сельское хозяйство.

Что касается Одессы, то она вспыхнула на логистическом продовольственном составе. В результате ракетного удара он выгорел дотла.

В оперативном командовании "Юг" поделились актуальной информацией о ракетных обстрелах Одесщины, которые произошли 20 июня. Известно, что погиб охранник, работавший на складе логистического центра.

Кроме того, в дельте Дуная враг повредил жилые дома, а в Белгород-Днестровском районе попал недалеко от кладбища, а также объекта промышленной инфраструктуры.

А вот четыре ракеты Х-31А, выпущенные из истребителей, и одна ракета типа Оникс из берегового ракетного комплекса попала в сельскохозяйственные угодья близ Очакова.

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