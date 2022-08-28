Сегодня, 28 августа, в Николаеве объявили о воздушной тревоге. Через несколько минут, около 19:02, жители города услышали взрывы. В 19:21 власти объявили об отбое.
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Находитесь в укрытиях
Официальной информации о случившемся нет. Жителей Николаева призвали во время тревоги находиться в укрытиях и не подвергать себя опасности.
Ни в коем случае не распространяйте адреса прилетов и не публикуйте в соцсетях фото/видео с последствиями вражеских обстрелов. Так вы помогаете врагу скорректировать огонь.
К слову, Николаев активно вылавливает корректировщиков огня. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким даже предлагает людям, разоблачающим подозрительных лиц, денежное вознаграждение в размере 100 долларов.
Как передать информацию о корректировщиках огня Николаевщины
- На электронную почту 100otkima@gmail.com сообщите ФИО человека-корректировщика (при наличии и другие данные, такие как номер телефона, адрес проживания и т.д.)
- Предоставьте описание события или фактов, почему вы подозреваете этого человека в сотрудничестве с оккупантами (можно отправить фото или видео, если они есть).
- Не забудьте указать свои ФИО, номер телефона для связи и уточнение обстоятельств.
- После проверки и подтверждения информации вам дадут 100 долларов вознаграждения.
В каких регионах продолжается воздушная тревога
Впоследствии воздушную тревогу объявили в значительной части Украины. По состоянию на 19:30 тревога объявлена в:
- Киев и Киевская область,
- Черниговская область,
- Сумская область,
- Житомирская область,
- Ровненская область,
- Волынская область,
- Львовская область,
- Хмельницкая область,
- Тернопольская область,
- Ивано-Франковская область,
- Закарпатская область,
- Черновицкая область,
- Винницкая область,
- Черкасская область.
Тем временем в Днепропетровской области есть угроза артиллерийских обстрелов. Кроме того, воздушная тревога раздается в Луганской области. Там его объявили еще 4 апреля.