Сьогодні, 28 серпня, у Миколаєві оголосили про повітряну тривогу. Через кілька хвилин, приблизно о 19:02, жителі міста почули вибухи. О 19:21 влада оголосила про відбій.
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Перебувайте в укриттях
Офіційної інформації щодо того, що трапилось, немає. Жителів Миколаєва закликали під час тривоги перебувати в укриттях та не наражати себе не небезпеку.
У яких регіонах триває повітряна тривога
Згодом повітряну тривогу оголосили у значній частина України. Станом на 19:30 тривога оголошена у:
- Київ та Київська область,
- Чернігівська область,
- Сумська область,
- Житомирська область,
- Рівненська область,
- Волинська область,
- Львівська область,
- Хмельницька область,
- Тернопільська область,
- Івано-Франківська область,
- Закарпатська область,
- Чернівецька область,
- Вінницька область,
- Черкаська область,
Тим часом у Дніпропетровській області є загроза артилерійського обстрілу. Крім того, повітряна тривога лунає у Луганській області. Там її оголосили ще 4 квітня.