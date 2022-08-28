Сьогодні, 28 серпня, у Миколаєві оголосили про повітряну тривогу. Через кілька хвилин, приблизно о 19:02, жителі міста почули вибухи. О 19:21 влада оголосила про відбій.

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Перебувайте в укриттях

Офіційної інформації щодо того, що трапилось, немає. Жителів Миколаєва закликали під час тривоги перебувати в укриттях та не наражати себе не небезпеку.

У яких регіонах триває повітряна тривога

Згодом повітряну тривогу оголосили у значній частина України. Станом на 19:30 тривога оголошена у:

  • Київ та Київська область,
  • Чернігівська область,
  • Сумська область,
  • Житомирська область,
  • Рівненська область,
  • Волинська область,
  • Львівська область,
  • Хмельницька область,
  • Тернопільська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Закарпатська область,
  • Чернівецька область,
  • Вінницька область,
  • Черкаська область,

Тим часом у Дніпропетровській області є загроза артилерійського обстрілу. Крім того, повітряна тривога лунає у Луганській області. Там її оголосили ще 4 квітня.

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