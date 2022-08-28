Сьогодні, 28 серпня, у Миколаєві оголосили про повітряну тривогу. Через кілька хвилин, приблизно о 19:02, жителі міста почули вибухи. О 19:21 влада оголосила про відбій.

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Перебувайте в укриттях

Офіційної інформації щодо того, що трапилось, немає. Жителів Миколаєва закликали під час тривоги перебувати в укриттях та не наражати себе не небезпеку.

У жодному випадку не поширюйте адреси "прильотів" та не публікуйте у соцмережах фото/відео з наслідками ворожих обстрілів. Так ви допомагаєте ворогу скоригувати вогонь. До слова, Миколаїв активно виловлює коригувальників вогню. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім навіть пропонує людям, які викривають підозрілих осіб, грошову винагороду у розмірі 100 доларів. Як передати інформацію про коригувальників вогню Миколаївщини На електронну пошту 100otkima@gmail.com повідомте ПІБ людини-корегувальника (за наявності й інші дані, такі як номер телефону, адресу проживання тощо)

Надайте опис події або фактів, чому ви підозрюєте цю людину у співпраці з окупантами (можна надіслати фото чи відео, якщо такі є).

Не забудьте вказати свої ПІБ, номер телефону для зв'язку та уточнення обставин.

Після перевірки та підтвердження інформації вам дадуть 100 доларів винагороди.

У яких регіонах триває повітряна тривога

Згодом повітряну тривогу оголосили у значній частина України. Станом на 19:30 тривога оголошена у:

Київ та Київська область,

Чернігівська область,

Сумська область,

Житомирська область,

Рівненська область,

Волинська область,

Львівська область,

Хмельницька область,

Тернопільська область,

Івано-Франківська область,

Закарпатська область,

Чернівецька область,

Вінницька область,

Черкаська область,

Тим часом у Дніпропетровській області є загроза артилерійського обстрілу. Крім того, повітряна тривога лунає у Луганській області. Там її оголосили ще 4 квітня.

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