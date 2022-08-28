Під час нічної атаки на Запоріжжя постраждали 2 людей. Деталі розповів Анатолій Куртєв – секретар Запорізької міськради.

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Від нічного ворожого удару в Запоріжжі постраждало 9 багатоповерхових та десятки приватних будинків. В багатоквартирних будинках вибуховою хвилею повибивало шибки та зруйнувало віконні рами в квартирах та на сходових клітинах,

– заявив Куртєв.

Він додав, що загарбники пошкодили 40 приватних будинків. За словами Куртєва, на жаль, 2 з них – зруйновані. Станом на 16:32 місцеві комунальники встановили рівень пошкоджень. Вже 29 серпня розпочнуться відновлювальні роботи.

Людей закликали не нехтувати тривогою

Куртєв закликав людей не нехтувати повітряною тривогою. Секретар Запорізької міськради нагадав, що українці мають справу з підлим та підступним агресором. росіянам байдуже на життя цивільних людей. Місцевих жителів закликали не втрачати пильності. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати там необхідно, аж доки не повідомлять про відбій. Не можна нехтувати цими правилами, адже вони рятують життя.

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