Деталі обстрілу розповів секретар міськради Анатолій Куртєв. За його словами, "прильоти" були в двох районах міста.

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Постраждалі люди та пошкоджені будинки

За словами Куртєва, наразі відомо про 5 будинків, які отримали пошкодження через обстріли російських окупантів.

Крім того, 2 людей постраждали. Вони травмувалися уламками скла.

Додаткову інформацію ще уточнюють.

За інформацією Запорізької ОВА, вночі ворог поцілив у цивільній об'єкт – один із дачних кооперативів в Шевченківському районі Запоріжжя. Постраждалих немає. Двоє людей отримали легкі осколкові поранення. Їхати в лікарню вони відмовились. Руйнування є в 3 дачних будинках. Там нікого не було.

В ОВА зазначили, що тривають ще обстріли ворога по лінії зіткнення . Від потраплянь артилерії потерпає місто Оріхів. Там багато руйнувань у приватному секторі.

Обстріли Запоріжжя

Місто розташоване недалеко від лінії фронту, тому ворог його часто обстрілює. У ніч проти 28 серпня обстріли були знову. Крім того, ще й у Миколаєві та Харкові. Місцеві повідомляли, що вибухи пролунали за містом. Були припущення, що це робота систем ППО.

У Запоріжжі також 26 серпня жителі чули звуки вибухів. В регіоні перед тим оголошували повітряну тривогу. В телеграм-каналах з'являлась інформація, що був обстріл Запорізької області із РСЗВ.

Також окупаційні війська росії двічі за ніч на 24 серпня завдавали удару по Запоріжжю. Вони атакували інфраструктурний об'єкт обласного центру.

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