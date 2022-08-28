Деталі обстрілу розповів секретар міськради Анатолій Куртєв. За його словами, "прильоти" були в двох районах міста.
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Постраждалі люди та пошкоджені будинки
За словами Куртєва, наразі відомо про 5 будинків, які отримали пошкодження через обстріли російських окупантів.
Крім того, 2 людей постраждали. Вони травмувалися уламками скла.
Додаткову інформацію ще уточнюють.
За інформацією Запорізької ОВА, вночі ворог поцілив у цивільній об'єкт – один із дачних кооперативів в Шевченківському районі Запоріжжя. Постраждалих немає. Двоє людей отримали легкі осколкові поранення. Їхати в лікарню вони відмовились. Руйнування є в 3 дачних будинках. Там нікого не було.
В ОВА зазначили, що тривають ще обстріли ворога по лінії зіткнення . Від потраплянь артилерії потерпає місто Оріхів. Там багато руйнувань у приватному секторі.
Обстріли Запоріжжя
- Місто розташоване недалеко від лінії фронту, тому ворог його часто обстрілює. У ніч проти 28 серпня обстріли були знову. Крім того, ще й у Миколаєві та Харкові. Місцеві повідомляли, що вибухи пролунали за містом. Були припущення, що це робота систем ППО.
- У Запоріжжі також 26 серпня жителі чули звуки вибухів. В регіоні перед тим оголошували повітряну тривогу. В телеграм-каналах з'являлась інформація, що був обстріл Запорізької області із РСЗВ.
- Також окупаційні війська росії двічі за ніч на 24 серпня завдавали удару по Запоріжжю. Вони атакували інфраструктурний об'єкт обласного центру.
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