Детали обстрела рассказал секретарь горсовета Анатолий Куртев. По его словам, "прилеты" были в двух районах города.

К теме Реальность очевидна для всех, – у Зеленского прокомментировали однотипные фейки россии о ЗАЭС

Пострадавшие люди и поврежденные дома

По словам Куртева, сейчас известно о 5 домах, которые получили повреждения из-за обстрелов российских оккупантов.

Кроме того, 2 человека пострадали. Они травмировались обломками стекла.

Дополнительную информацию еще уточняют.

По информации Запорожской ОВА, ночью враг попал в гражданский объект – один из дачных кооперативов в Шевченковском районе Запорожья. Пострадавших нет. Два человека получили легкие осколочные ранения. Ехать в больницу они отказались. Разрушение есть в 3 дачных домах. Там не было никого.

В ОВА отметили, что продолжаются еще обстрелы врага по линии столкновения. От попаданий артиллерии страдает город Орехов. Там много разрушений в частном секторе.

Обстрелы Запорожья

Город расположен недалеко от линии фронта, поэтому его враг часто обстреливает. В ночь на 28 августа обстрелы были снова. Кроме того, еще и в Николаеве и в Харькове. Местные сообщали, что взрывы прогремели за городом. Были предположения, что это работа систем ПВО.

В Запорожье также 26 августа жители слышали звуки взрывов. В регионе до этого объявляли воздушную тревогу. В телеграмм-каналах появлялась информация, что был обстрел Запорожской области из РСЗО.

Также оккупационные войска россии дважды в ночь на 24 августа наносили удар по Запорожью. Они атаковали инфраструктурный объект областного центра.

россияне стреляют на территории Запорожской АЭС: смотрите видео