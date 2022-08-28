Во время ночной атаки на Запорожье пострадали 2 человека. Детали рассказал Анатолий Куртев – секретарь Запорожского горсовета.

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От ночного вражеского удара в Запорожье пострадали 9 многоэтажных и десятки частных домов. В многоквартирных домах взрывной волной выбило стекла и разрушило оконные рамы в квартирах и на лестничных клетках,

– заявил Куртев.

Он добавил, что захватчики повредили 40 частных домов. По словам Куртева, к сожалению, 2 из них – разрушены. По состоянию на 16:32 местные коммунальщики установили уровень повреждений. Уже 29 августа начнутся восстановительные работы.

Людей призывали не пренебрегать тревогой

Куртев призвал людей не пренебрегать воздушной тревогой. Секретарь Запорожского горсовета напомнил, что украинцы имеют дело с подлым и коварным агрессором. россиянам безразлично на жизнь гражданских людей. Местных жителей призвали не терять бдительности. Когда извещают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.

Находиться там необходимо, пока не сообщат об отбое. Нельзя пренебрегать этими правилами, ведь они спасают жизнь.

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