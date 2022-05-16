Перед этим был взрыв в столице
В начале тех же суток сообщили, что услышали взрывы, жители киевского района Оболонь. Там начали также ощущать сильный запах гари. Важно, что угрозы удара с воздуха не было.
На обнародованных в сети фото и видео был виден черный столб дыма. Местные пишут, что якобы взорвался автомобиль. Однако ни правоохранители, ни спасатели это событие не комментировали.
Накануне атаковали область ракетами
В оперативном командовании "Юг" 14 мая сообщили, российские войска нанесли ракетный удар по территории Николаевской области. Они еще раз сосредоточились на разрушении гражданской инфраструктуры региона.
Такое же событие там произошло в момент объявления воздушной тревоги днем ранее. Но, кроме того, продолжаются и артиллерийские обстрелы. Ими в большинстве своем уничтожают именно дома жителей области.
Только в течение 13 мая все подразделения полиции Николаевской области обработали 396 обращений граждан на горячую линию 102. Правоохранители отметили, что большинство вызовов так или иначе относились к российским обстрелам.
Поэтому людей просят ни в коем случае не игнорировать сигналы тревоги и уходить в укрытие. Ведь соблюдение элементарных правил даже может спасти жизнь.
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