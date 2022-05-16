Про вибухи в місті написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич о 05:33. Наразі невідомо, чи це була ракетна атака.

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Тривога не довго була у всій області

Повітряна тривога почалася орієнтовно за 10 хвилин до цього, а повідомили про відбій о 05:38. Проте лише на частині території Миколаївщини.

За даними Суспільного в обласному центрі сталася пожежа. Там нібито спалахнули магазин і автомобіль.



Карта тривог станом на 5:40 / Скриншот