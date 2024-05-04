В Николаеве вспыхнул масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии

В Николаеве в ночь на 4 мая вспыхнул пожар на деревообрабатывающем предприятии. Огонь достиг 2000 квадратных метров.

Спасатели рассказали, что тушение огня осложнялось сильным порывистым ветром, что способствовало быстрому распространению пожара. Возгорание вспыхнуло в Ингульском районе города.

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Что известно о пожаре в Николаеве

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что на место пожара направляли:

дежурных караула,

спецтехнику городских подразделений ГСЧС,

тактический робот Magirus Wolf R1.

Пожарные сообщали, что:

по состоянию на 05:25 пожар удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров;

в 11:28 возгорание ликвидировали, его площадь составила 2 000 квадратных метров.

Масштабный пожар в Николаеве

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