В Николаеве вспыхнул масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии
4 мая 2024, 12:24Читати новину українською
Источник:ГСЧС в Николаевской области
В Николаеве в ночь на 4 мая вспыхнул пожар на деревообрабатывающем предприятии. Огонь достиг 2000 квадратных метров.
Спасатели рассказали, что тушение огня осложнялось сильным порывистым ветром, что способствовало быстрому распространению пожара. Возгорание вспыхнуло в Ингульском районе города.
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Что известно о пожаре в Николаеве
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что на место пожара направляли:
- дежурных караула,
- спецтехнику городских подразделений ГСЧС,
- тактический робот Magirus Wolf R1.
Пожарные сообщали, что:
- по состоянию на 05:25 пожар удалось локализовать на площади 2000 квадратных метров;
- в 11:28 возгорание ликвидировали, его площадь составила 2 000 квадратных метров.
Масштабный пожар в Николаеве
Спасатели показали пожар на деревообрабатывающем предприятии
В Германии горел завод, что может быть связан с IRIS-T
- В Берлине 3 мая вспыхнул металлотехнологический завод в районе Лихтерфельде. Известно, что загорелся завод Diehl Metall, который не имеет прямой связи с производством IRIS-T, но является частью ведущей немецкой промышленной группы Diehl.
- Огонь вспыхнул в четырехэтажном здании площадью 2000 квадратных метров. Жителей предупредили об инциденте и попросили, чтобы люди закрыли окна и двери.
- Спасатели тушили пожар извне во избежание образования цианистого водорода. Впоследствии пожарная служба Берлина заверила, что повышенной концентрации вредных веществ в воздухе нет.