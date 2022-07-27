Уничтожаем вдребезги: на Николаевщине воздушные силы сбили вражеский беспилотник "Форпост"

В Николаевской области враг пытается проводить воздушную разведку. Оккупанты применяют беспилотники, а ВСУ их уничтожают.

Так, 27 июля воины зенитного ракетного подразделения пополнили список потерь врага – ликвидировали очередной российский беспилотник оперативно-тактического уровня. Вероятно, "Форпост".

Кстати ВСУ сбили беспилотник "Ланцет", который хотел атаковать радиолокационную станцию в Николаевской области

В Воздушном командовании "Юг" подчеркнули, что покоя захватчикам в украинском небе не будет.

Уничтожаем, бьем вдребезги, очищаем родное небо,

– подчеркнули военные.

Напомним, что над Одесской областью 22 июля наши защитники тоже сбили российский беспилотник. Дрон фиксировал побережье и портовую инфраструктуру, когда наши силы противовоздушной обороны его "минуснули".

Ликвидированная авиация оккупантов

С начала полномасштабного вторжения россии ВСУ ликвидировали 40 070 оккупантов. Кроме того, обезвредили тысячи единиц российской техники, в том числе немало авиации:

средства ПВО – 117 (+0) единиц;

самолетов – 222 (+0) единиц;

вертолетов – 190 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 726 (+4).

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